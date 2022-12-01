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    Hulusi Akar İtalyan mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto telefonda görüştü.
    • 01.12.2022 - 19:50
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    Hulusi Akar İtalyan mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Akar tarafından; Türkiye ve İtalya’nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğu belirtildi.

    İkili ilişkiler ve iş birlikleri ele alındı

    İHA'nın haberine göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı’nın çizdikleri çerçevede; ikili askeri ilişkilerimiz ve savunma sanayi iş birliği konusundaki mevcut potansiyelin artırılmasının stratejik ortaklığımızı daha üst seviyelere taşıyacağı, bu bağlamda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya’yla yürüttüğü ikili ve çok taraflı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğu, terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağı vurgulandı.

    Hulusi Akar İtalyan mevkidaşı ile görüştü #1


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