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    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.
    • AA
    • 12.10.2020 - 20:42
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 20:42
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    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.

    Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti VİDEO

    BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti #1

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