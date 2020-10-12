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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.