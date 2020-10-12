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- Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.
- AA
- 12.10.2020 - 20:42
- Güncelleme : 12.10.2020 - 20:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim’i kabul etti VİDEO
BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.