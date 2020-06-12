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    Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 12.06.2020 - 19:05
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    Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüklerini duyurdu.

    SURİYE VE LİBYA GÖRÜŞÜLDÜ

    Yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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