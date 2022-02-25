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    Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 16:46
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    Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

    AYRINTILAR GELECEK...


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