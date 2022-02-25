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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.