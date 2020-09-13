Bakan Akar ve TSK komuta kademesi KKTC’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC’ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

BAKAN VE KOMUTANLAR TATBİKATI TAKİP EDECEK

Akar ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Kaş ilçesindeki temaslarının ardından Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC’ye geldi.

Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.





Tatbikatın amacı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatları birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediyor.