Bakan Akar, yeni yıla TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa’da girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ile sınırın ötesinde görev yapan birliklerin komutanları ile yaptığı video konferans toplantısında 2021'deki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığına geldi.

SINIR HATTI VE ÖTESİNDEKİ KOMUTANLAR İLE GÖRÜŞTÜ

Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısında görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Birlik komutanları ile yılın değerlendirmesini de yapan Akar, yıl boyunca başarılı şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik etti.

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"TÜM PERSONELİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Akar, "Türkiye’nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE DAHA BÜYÜK İŞLER VAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022’de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır." dedi.

Akar, sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı.