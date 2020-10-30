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    Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 30.10.2020 - 18:27
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 18:29
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    Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.

    "DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu #1

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