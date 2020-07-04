Bakan Albayrak: Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Hizmet Binası'nın açılış töreninde konuştu.

Ataşehir Gelir İdaresi Hizmet Binası'nın açılış töreni düzenlendi.

Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılış töreninde konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgının ekonomi üzerindeki etkilerinin en aza indirildiğini vurguladı.

"HÜSRANA UĞRADILAR"

Türkiye'nin ekonomik anlamda çöküş yaşamadığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Salgının ekonomi üzerindeki etkileri en aza indirildi. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk. 2019 ağustosundan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, böylesi bir krize siyasi yatırım yapanlar bir kez de inşallah pandemi dönemi performansımızla hüsrana uğradı, uğramaya devam edecek." ifadelerini kullandı.