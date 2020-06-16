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    Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan ülkelerden biriyiz

    Bakan Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında, her alanda milletin yanında olan yönetim anlayışını gözeteceklerini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 16:58
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    Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan ülkelerden biriyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşarak, Türkiye'deki sağlık sistemine yönelik açıklamada bulundu.

    "HER ALANDA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

    Bakan Albayrak açıklamasında, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerine yer verdi.

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