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Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın finansman paketi milletimize hayırlı olsun" dedi.