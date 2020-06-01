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Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın finansman paketi milletimize hayırlı olsun" dedi.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 12:21
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:
"MİLLETİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"
"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."