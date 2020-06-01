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    Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın finansman paketi milletimize hayırlı olsun" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 12:21
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    Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:

    "MİLLETİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

    "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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