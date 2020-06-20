Bakan Albayrak’tan mülteci mesajı: Biz vazgeçmeyiz

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter’dan bir paylaşım yapan Bakan Albayrak, “Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz.” dedi.

2001’den bu yana her yıl 20 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bir mesaj geldi.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından derlenen bir klibi paylaşarak, “Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz.” dedi.

“MAZLUMLARIN AHINI ALIR”

Bakan Albayrak paylaşımının devamında, “Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.” notunu düştü.

“HERKESE KUCAK AÇTIK”

Bu arada videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ırk, dil, din etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. 3 asır önce tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletine sığınanları vermem diyen bir ecdadın torunları olarak bu konuda elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanıyor.