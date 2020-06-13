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- Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması
Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yeni döneme dair resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"YARITIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"
"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.
Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."