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    Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 18:08
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    Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yeni döneme dair resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

    "YARITIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"

    "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

    Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."


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