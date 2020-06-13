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Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.