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    Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı'nın ekonomimize yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 18:42
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    Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bugün beton dökme töreni yapılan Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımı geldi.

    "EKONOMİMİZE YILDA 1,5 MİLYAR TL KATKIDA BULUNACAK"

    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerini kullandı.

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