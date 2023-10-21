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Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu kullananlara her geçen gün darbe vuruluyor.

Bu kapsamda uyuşturucuyla büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

"16 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen Narkogüç operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

Edirne ve Kocaeli'de ele geçirilenler

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda,



57,5 kg ve piyasa değeri 58 milyon TL olan kokain ele geçirildi!

2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı!



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,



775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.