Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları adreslere baskın yapıldığını duyurdu. 26 adresteki operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, son zamanlarda suç örgütlerine yönelik operasyonlara hız verdi.

Bu kapsamda terör örgütleri, çetelere ve zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü ile de bu zamana kadar mücadele edildi. Örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.

Son olarak ekipler, İstanbul'da harekete geçti.

"FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları ikametlere yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız.

"26 farklı adrese operasyon düzenlendi"

Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu “Gaybubet evlerinde” deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri Emniyet güçlerimizce belirlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bu evlerde yaşayan ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten şüpheli şahıslara karşı 26 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

FETÖ'nün bölge ablası çekyatın altından çıktı

Operasyon sırasında FETÖ'nün sözde "bölge ablası" olduğu tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin, gizlendiği çekyatın baza kısmında yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında, meslekten daha önce ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan emniyet müdürü A.A.V'nin de bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.