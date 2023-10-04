Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 37 terörist yakalandı Türkiye genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonları kapsamında 15 ilde düzenlenen 37 örgüt mensubu yakalandı, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terörle mücadele hız kazandı.

Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düğmeye bastı.

Yurdun dört bir yanını güvenli hale getirmek için mücadele eden güvenlik güçlerinin yeni operasyonu 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.

Bakan Yerlikaya duyurdu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışma başarıyla devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"37 örgüt mensubu yakalandı"

Paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

Bölücü terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"