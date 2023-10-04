İçişleri Bakanlığı koordinesinde terörle mücadele hız kazandı.
Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düğmeye bastı.
Yurdun dört bir yanını güvenli hale getirmek için mücadele eden güvenlik güçlerinin yeni operasyonu 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.
Bakan Yerlikaya duyurdu
Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışma başarıyla devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"37 örgüt mensubu yakalandı"
Paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:
Bölücü terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.
"2 terörist etkisiz hale getirildi"
Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin.
Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.
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