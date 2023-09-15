Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 245’i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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Zehir tacirlerine geçit yok...

Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesinden gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

265 zehir taciri yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

"Her an enselerindeyiz"

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya şunları kaydetti:

Operasyonu düzenleyen kahraman emniyetimizi, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, her an enselerindeyiz.

Operasyonun ayrıntıları

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda, 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde, 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi ve 245 sokak satıcısı şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu'nda 715 kilogram toz esrar ve 964 kilogram kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonunda ise 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Denizli ve Mersin

Denizli Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 3,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Mersin Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1,5 kilogram skunk ve 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda da 58 kilogram skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de 103 kilo esrar ele geçirildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonunda, 103 kilo esrar ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bonzai yapımında kullanılan muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli yakalandı.