Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde dev operasyon... Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında eylem hazırlığında olan 27 terörist gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Teröristler için güvenli bölge yok.

Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristler, kahraman Türk askerinden kaçamıyor.

Yapılan operasyonlarla her biri tek tek yakalanıyor.

Mehmetçik'e yönelik saldırılar da böylelikle cezasız kalmıyor. Son olarak TBMM'nin açılış gününde terör örgütü bombalı eylem düzenledi.

Saldırıda 2 terörist ölürken, 2 polisimiz de yaralandı.

Bunun üzerine ekipler 'Kahramanlar Operasyonları' düzenledi.

"27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı"

Son olarak operasyondan güzel bir haber geldi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek"