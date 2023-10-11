Teröristler için güvenli bölge yok.
Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristler, kahraman Türk askerinden kaçamıyor.
Yapılan operasyonlarla her biri tek tek yakalanıyor.
Mehmetçik'e yönelik saldırılar da böylelikle cezasız kalmıyor. Son olarak TBMM'nin açılış gününde terör örgütü bombalı eylem düzenledi.
Saldırıda 2 terörist ölürken, 2 polisimiz de yaralandı.
Bunun üzerine ekipler 'Kahramanlar Operasyonları' düzenledi.
"27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı"
Son olarak operasyondan güzel bir haber geldi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bölücü terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.
"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek"
Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı!
Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.
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