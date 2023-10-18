Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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AA

Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

Bu kapsamda hain terör örgütüne geçit verilmeyerek sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

2 terörist öldürüldü

Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

"4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz"

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)