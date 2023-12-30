Bakan Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 200 bin personel görevde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını açıkladı.

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Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı.

Yurt genelinde coşkulu kutlamalar için hazırlıklar hız kazandı.

Bu kapsamda güvenlik tedbirleri için de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi alınacak tedbirleri duyurdu.

Vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla en üst seviyede güvenlik önlemleri alındı.

"Gerekli tedbirlerimizi aldık"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık.

Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile,

Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile,

Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

"Bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz"