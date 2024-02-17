Bakan Alparslan Bayraktar: 6 işçi dere yatağı alanında 3’ü manganez ocağında Erzincan'daki heyelan faciasında göçük altında kalan işçilerle ilgili son durumu paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında yaşanan toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki çalışmalarda son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, 9 bölgede su ölçümü yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, işçilerin bulundukları yerleri de açıkladı.

Göçük altında kalan işçilerin bulunduğu yerle ilgili konuşan Enerji Bakanı Bayraktar, "Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor." dedi.

"Toprak 35 metre, 12 katlı bir apartman yüksekliğinde"

Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Geçmişte kullanılan manganez ocağının içerisine doğru akıyor. İşçilerin 6'sını dere yatağına gelen toprak alan içerisinde olduğunu düşünüyoruz, 3 kardeşimizin de manganez ocağı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. O toprak 35 metre, 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. Oraya erişmeye çalışıyoruz. Heyelan riski devam ediyordu. AFAD çalışanlarının da çalışma alanlarını riske sokacak bir durumdaydı. Biz dün itibarıyla sahanın biraz daha durgun olduğunu gördük. Onun için de çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık."

"Şu anki durumla alakalı her gün ölçüm alıyoruz 9 noktadaki sudan"

"Heyelan olan toprağın kaldırılması önceliğimiz. Herhangi bir yere de koyamayız bunu. Geçmişte çalışılmış bir mermer ocağına buradaki toprağı aktarmayı planlıyoruz. Bu ocağı hazırlıyoruz. Buna hızlı bir şekilde başlayıp belki yarın sizleri sahaya da götürürüz. Buradan toprağı aktarmış olacağız. Temelde hedeflediğimiz şu. Burada Sabırlı Deresi'nin yatağı var. Suya ve yeraltı suyuna bulaşma olmasın istiyoruz. Şu anki durumla alakalı her gün ölçüm alıyoruz 9 noktadaki sudan. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu."

"6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi"

"Bizim dışımızda adli soruşturmalar da devam ediyor. Orada da 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 kişiyle ilgili de bir adli kontrol şartı ile serbest bırakılma söz konusu. İlave çalışanlarla alakalı soruşturma da devam ediyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)