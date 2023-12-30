Türkiye'nin ilk gaz depolama tesisi Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2007 yılında hizmete alınan tesis, Avrupa'nın denizlerdeki en büyük depolama tesisi haline geldi.
Hedef 5,6 milyar metreküp
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da tesise ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, tesisin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Doluluk oranı yüzde 100
Kritik bir önem taşıyan ve çevreci bir tesis olmasıyla ön plana çıkan tesiste, enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.
Bakan Bayraktar, açıklamasında yenilebilir enerji kapasitesinin de artırılacağını belirtti.
Öte yandan yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini de açıkladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış