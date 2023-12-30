Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranı yüzde 100 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kışa hazır hale getirilen Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk gaz depolama tesisi Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2007 yılında hizmete alınan tesis, Avrupa'nın denizlerdeki en büyük depolama tesisi haline geldi.

Hedef 5,6 milyar metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da tesise ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, tesisin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Doluluk oranı yüzde 100

Kritik bir önem taşıyan ve çevreci bir tesis olmasıyla ön plana çıkan tesiste, enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Bakan Bayraktar, açıklamasında yenilebilir enerji kapasitesinin de artırılacağını belirtti.

Öte yandan yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini de açıkladı.