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Haber Merkezi

Avrupa'da kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanılırken, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına değindi.

Konuyla ilgili konuşan Alparslan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller, mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

BU YIL DA DEVAM EDECEK

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alınıyor. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Avrupa'da 29 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçildiğinde Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıkıyor.