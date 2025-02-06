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Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde Kilis’te incelemelerde bulunarak afetzedeleri ziyaret etti.

Bakan Bak, Kilis’te inşa edilen deprem konutlarına yerleşen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Bakan, afetzedelerle sohbet ederek durumlarını sordu.

"EVLAT ATIYOR, AMA DEVLET ATMIYOR"

Yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hüsne Beşenk, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, evlerinin kısa sürede teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beşenk, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Allah kendisinden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğu için onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Hep yanımızda oldu. Teşekkür ediyorum, başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese. Allah ona sağlıklı, uzun ömürler versin. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

Bakan Bak, afetzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, devletin depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.