Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına mayıs ayında zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacapını ve vatandaşların desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Gabar keşfinden doğalgaz ve elektrik fiyatlarına kadar birçok konuda konuşan Bayraktar, müjdeyi de verdi.

Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Bölgesel ve küresel riskler nedeniyle petrol ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Bunları en uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz.” dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasının devamı ise şu şekilde;

Doğalgaz desteğine ilişkin

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.

"Mayıs ayında zam yok"