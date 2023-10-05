Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024 Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.

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Türkiye, nükleer enerji yolunda attığı adımla büyük bir yatırıma ev sahipliği yapıyor.

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hummalı çalışmalar sürüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye için enerji kaynağı üretiminde kritik öneme sahip bir yatırım.

Santralin tüm inşaatı 5 yıla yayılan bir süreçte büyük bir titizlikle yürütülüyor.

İlk ünitede sona gelindi

3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi.

4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi 27 Nisan tarihinde yapıldı.

Bakan Bayraktar tarih verdi

NTV yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

"İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024"

Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.

"Modüler nükleer reaktörler, nükleer kapasitemizin yüzde 25'i olacak"

Bakan Alparslan Bayraktar nükleer santraller ile ilgili şunları söyledi: