Bakan Bayraktar duyurdu: Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza nisan ayında zam yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi. Türkiye'de doğalgaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindi.

Doğalgaz alanında da Sakarya Gaz Sahası'nda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Tüm bu çalışmalar sürerken devlet enerji konusunda vatandaşlarına yardımcı olmayı sürdürüyor.

Fiyatlarla ilgili bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili Uşak'ta bilgi verdi.

"Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yok"

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Doğalgaz uygulaması devam ediyor

Konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından ödeniyor.

Buna göre 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz kullanılmaya devam edecek.

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