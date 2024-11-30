Bakan Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu’nu başlatan bir mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜK BİR FİNANSMANI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Londra temasları çerçevesinde küresel enerji sektörünün önde gelen yatırımcıları ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldiğinin altını çizen Bayraktar, Yenilenebilir Enerjide 2035 yol haritası doğrultusunda rüzgâr ve güneş enerjisinde kapasitesini 30 gigavat seviyesinden 120 gigavata çıkarmayı planladığını ifade etti.

Bayraktar, yatırımcıların ve finans kuruluşlarının Türkiye'nin söz konusu planlarına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde büyük bir finansmanı ülkemize getireceğimize inanıyorum” dedi.

TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR STERLİNLİK FİNANSMAN

Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası doğrultusunda 108 milyar dolar yatırım planladıklarını bildiren Bayraktar, bu anlamda Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi'nin Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik bir finansman sağlamayı planladığını ve bunun için kendilerine üç temel alandaki projeleri önerdiklerini bildirdi.

Bayraktar, sanayinin kurmak istediği 24 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi, deniz üstü rüzgar enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin bu kapsamda önemli olduğunu dile getirdi.

“KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER KONUSUNDA FARKLI MODELLER OLABİLİR”

Bakan Bayraktar, nükleer enerjide kullanılan küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda farklı modeller düşündüklerini ifade ederek, Meclis’e gelmesi beklenen bir düzenlemeyle konunun hukuki bir çerçeveye kavuşacağını söyledi.

Alım garantisi modelinin yanı sıra özel sektörün de bu alana yatırım yapabileceğine işaret eden Bakan Bayraktar, karbon ayak izlerini küçültmeleri gereken enerji sektörlerinden bu alana yatırım yapanların çıkabileceğini belirtti.

“TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ ENERJİ İLİŞKİLERİ UZUN YILLARA DAYANIYOR”

Doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ın ABD tarafından yaptırım listesine alınmasıyla ilgili bir soru üzerine Bayraktar, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını kaydederek, Türkiye’nin Rusya’dan doğal gazdan önce petrol ve petrol ürünü tedarik ettiğini ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 84’ÜNE GAZ GİDİYOR”

Doğal gaz tarafının daha hassas, önemli olduğunu, doğal gazın ikamesi zor bir ürün olduğunu vurgulayan Bayraktar, Rusya’nın önemli ve güvenli bir tedarikçi, Türkiye’nin de güvenli ve önemli bir Pazar olduğuna işaret etti.

Bayraktar, “Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım” ifadelerini kullanarak, 208 bin kilometrelik bir hat ile Türkiye’nin yüzde 84’üne doğal gaz gittiğini söyledi.

“AKIŞI ETKİLEYECEK HER ŞEYE KARŞIYIZ”

Hanelerin yanı sıra sanayide ve elektrik üretiminde de doğal gazı kullandıklarını belirten Bayraktar, “Bu gazın önemli miktarını Rusya’dan alıyoruz. Yakın ve orta vadede bunu ikame etme imkanımız yok” dedi.

Bayraktar, doğal gazda arz çeşitliliği konusunda birçok adım attıklarını, LNG alımı için altyapıya büyük yatırım yaptıklarını, gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkarttıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Günün sonunda ihtiyaçlar fazla. Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz. Tabii bu finansal sektöre getirilen bir yaptırım olduğu için ağırlıklı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda takip ediliyor, onlar ilgili muhataplarıyla görüşüyorlar”

“TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR”

Bakan Bayraktar, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 yılının sonunda bitmesine ilişkin ise şöyle dedi: