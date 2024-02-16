Bakan Bayraktar'dan yeni açıklama: İşçilerin lokasyonlarını tespit ettik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, çalışmaların bugün daha yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca sahadan sürekli numune alındığını da belirtti.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçi aranıyor.

Arama çalışmaları sürerken bölgeden ayrılmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise sık sık bilgilendirmek için açıklama yapıyor.

Bölgeden yeni bir açıklama daha yapan Bakan Bayraktar, işçilerin 3'ünün başka bir lokasyonda 6'sının ise başka bir lokasyonda olduğunu söyledi.

Sahadan alınan numunelerin incelendiğini ve sorun olmadığını da söyleyen Bakan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi;

Tek tek sıraladı

Yeni bir faza geçiyoruz.



Numune örnekleri Ankara'ya gönderildi.



İşçilerin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının başka bir lokasyonda olduğunu tespit ettik.



Heyelanın kontrol sırasında olduğunu belirledik.



Akademisyenlerden oluşan grup kuruldu, çalışmalar başladı.



Öğleden sonra toplantı yaparak, mevcut kütleyi nereye taşıyacağımızı görüşeceğiz.



Toprak yığınının kaldırma çalışması başladı.

"Yeni bir faza geçiriyoruz"

Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz. Aylar sürebilir ama öğleden sonra bu işlemin yol haritasını çıkaracağız. Bunun rehabilitasyonunu sağlayacağız.



Önceliğimiz kurtarma operasyonu. İnşallah bundan bir netice alırız. Ailelerimiz büyük bir beklenti içerisindeler, buradaki söylediğimiz işçilerin tam yerini bulduk anlamına gelmesini istemiyorum. Ancak bunu belirli alanlara indirgemiş bulunmaktayız. Gerek görüntülerden gerekse de alınan ifadelerden tahminlerde bulunuyoruz.

İşiçilerin lokasyonu tespit edildi

Sahada ve diğer yerlerde dere yatağının ilerleyen kısımlarından sudan ve topraktan alınan örnekleri sürekli test ediyoruz. Ankara’ya gönderdik, onlardan netice alıyoruz ve şu ana kadar yapılan incelemelerde halk sağlığını tehdit edecek bir sonuç çıkmadı. İşçilerin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının başka bir lokasyonda olduğunu tespit ettik.

"Önceliğimiz kurtarma çalışmaları"

Temel önceliğimiz kurtarma operasyonu. İnşallah bundan bir netice alırız. Ailelerimiz büyük bir beklenti içerisindeler, buradaki söylediğimiz işçilerin tam yerini bulduk anlamına gelmesini istemiyorum. Ancak bunu belirli alanlara indirgemiş bulunmaktayız. Gerek görüntülerden gerekse de alınan ifadelerden tahminlerde bulunuyoruz.



Şu anda 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bu konuyla alakalı eksik, kusur varsa yargı gerekeni yapacaktır. Biz bu süreçte teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Hadisenin kök sebebi neydi? Neden kaynaklandı? Hepsini kamuoyuna bütün şeffaflığıyla aktaracağız.

"Bu riskleri ortadan kaldıracağız"

Akademisyenlerden oluşan grupla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sorunun nedeni ortaya çıkacak. Şu anda bir taraftan araştırırken önceliğimiz kurtarma operasyonu. Bu maddelerin halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması için de çalışılıyor. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.



Öğleden sonra mevcut kütleyi nereye taşıyacağımızı da görüşeceğiz. Planlamaları yapmış bulunmaktayız. Riskleri gözardı etmeden bu riskleri ortadan kaldıracağız.

8 kişi adliyeye sevk edildi

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.