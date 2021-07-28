Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangını ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçrarken, Manavgat halkı zor anlar yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yangına ilişkin son durumu paylaştı.

"AYNI ANDA ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ DEĞİL Mİ"

53 kişinin yangından etkilendiğini belirten Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal ettim. 12.18'de ilk müdahale yapıldı, 13 dakika sonra. 37 derece sıcaklığın, yüzde 13 ve altında nemin bulunduğu, 50 kilometre civarında esen rüzgarla karşı karşıyayız. 4 mahalle tahliye edildi, gerekirse daha fazla yer tahliye edilecek. Şu an yangının ilerlemesi ile ilgili tüm veriler mevcut.

Yangın maalesef rüzgarın durumu, nem ve diğer faktörler yangının büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut. Aynı anda çıkması düşündürücü değil mi? Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya biz ya da valilik tarafınca açıklamalar yapılır. Bu sebepler çok sonra da çıkabiliyor." dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, Manavgat yangınıyla ilgili PKK'yı işaret etti VİDEO

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AKILLARA HATAY YANGINI GELDİ

"Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu." sözleriyle Hatay'daki yangını hatırlatan Pakdemirli, Manavgat orman yangınında terör örgütü PKK'nın parmağının olabileceğine işaret etti.

HDP'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise orman yangınıyla ilgili, "Geçmiş olsun Manavgat. Yangına bir an evvel müdahale edilmesini hiçbir kayıp yaşanmamasını umuyoruz. İklim Krizi en etkili şekilde yaşanırken orman varlıklarımızın yok oluşu çok büyük bir kayıp." açıklamasını yaptı.