Bakan Bekir Pakdemirli'nin küçük depremzede ile konuşması

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse, telefonda konuştuğu Bekir Pakdemirli'ye yerinin tespit edilmesi için köpek salmalarını, kendisinin de kedi sesi çıkaracağını söyledi.

İzmir'de maydana gelen depremden sonra enkaz altında kalan depremzedeler için seferber olan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altındakilere ulaşmak için farklı yöntemlere başvuran ekipler, Buse isimli bir kıza telefonla ulaşmayı başardı.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin depremzede ile konuşması VİDEO

PAKDEMİRLİ KÜÇÜK ÇOCUKLA KONUŞTU

Buse'yi cesaretlendirmek ve moralini yükseltmek için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda Buse ile görüştü.

Kameralar önünde gerçekleşen konuşma tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

"KÖPEKLERİ SALIN KEDİ SESİ ÇIKARTAYIM"

Buse, yerinin tespit edilmesi için bir öneride bulundu. Buse Pakdemirli'ye, "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" dedi.

Pakdemirli ise, "Tamam Buse çok güzel bir fikir bu. Köpekleri salacağız sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Biraz sabret." şeklinde cevap verdi.