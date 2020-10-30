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- Bakan Bekir Pakdemirli'nin küçük depremzede ile konuşması
Bakan Bekir Pakdemirli'nin küçük depremzede ile konuşması
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 19:56
- Güncelleme : 31.10.2020 - 08:26
İzmir'de maydana gelen depremden sonra enkaz altında kalan depremzedeler için seferber olan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Enkaz altındakilere ulaşmak için farklı yöntemlere başvuran ekipler, Buse isimli bir kıza telefonla ulaşmayı başardı.
Bakan Bekir Pakdemirli'nin depremzede ile konuşması VİDEO
PAKDEMİRLİ KÜÇÜK ÇOCUKLA KONUŞTU
Buse'yi cesaretlendirmek ve moralini yükseltmek için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda Buse ile görüştü.
Kameralar önünde gerçekleşen konuşma tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.
"KÖPEKLERİ SALIN KEDİ SESİ ÇIKARTAYIM"
Buse, yerinin tespit edilmesi için bir öneride bulundu. Buse Pakdemirli'ye, "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" dedi.
Pakdemirli ise, "Tamam Buse çok güzel bir fikir bu. Köpekleri salacağız sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Biraz sabret." şeklinde cevap verdi.