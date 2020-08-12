Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurlardan şikayet edenlerin Mercedes alamayanların yurt dışına seyahat edemeyenlerin olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisinde dalgalanmalar yaşandı. Türkiye ekonomisi de pandemi nedeniyle etkilendi ve döviz kurlarında dalgalanmalar yaşandı.

CNN Türk canlı yayınında Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi.

KURDAKİ YÜKSELİŞ SİZİ TELAŞA GÖTÜRÜYOR MU

"Kurdaki yükseliş sizi telaşa götürüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"2 senedir… 2018’le kur geldi. Tweetler atıldı. Yaptırımlar yapıldı. Kur 7’lerden 6’lardan 5’lere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları düzgün bir şekilde yönetip yönetmedir. Güçlü bir altyapıya sahip.

ŞİKAYET EDENLERE BAKIYORSUNUZ..

Kur iner çıkar. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek noktaya dönüştü. Şikayet edenlere bakıyorsunuz yurt dışına gidiyordum pahalandı. Mercedes alamıyorum pahalandı.

Bakan Berat Albayrak: Kur iner, çıkar VİDEO

1 LİRA 1 DOLAR OLUR MU, BUNUN ENFLASYON FARKI VAR

Biz diyoruz ki ihracatçı için benim param cazip olsun. 1 lira 1 dolarcılar vardı. Bu eleştiriyi yapanların bir çoğu bu eleştiriyi yapmayanlar. Bir lira 1 dolar olur mu bunun enflasyon farkı var.

Olduğundan fazla değerli olmak. İthalat cenneti olursunuz. Bu size bir cevap hatırlatıyor mu? Niye uçak, araba üretiyorsunuz. Süt tozundan bilmem nesine kadar…

Türk Lirası artık rekabetçi. Şimdi ne kadar az bağımlı daha güçlü adımlarla bu noktaya gidecek.

HAFTALIK İNİŞ ÇIKIŞLARA BAKMAM

Gerek döviz likidite altyapısı, gerek cari dengedeki altyapısı, faiz rekabetçiliği adımları… Tüm kırılganlıkları ortadan kaldırmak üzere. Bir haftalık artış iniş çıkışlara bakmam… Seviye değil, rekabetçi olup olmadığı önemli…

TÜRKİYE DAHA AZ TELAŞ ETMELİ

Türkiye daha az telaş etmeli. Ekonomiden teşviklere hibe ve yardımlara kadar ne kadar şey anlattım. Türkiye yardım toplamış… Bu yardımlaşmadır. Türkiye’nin cebi bol. Bütçesiyle vatandaşlarına desteğini veriyor.

MANİPÜLE EDEN KESİM VAR

İmkanı olanların destek vermeye çalışmasını manipüle eden kesim var. Türkiye pozitif anlamda birçok ülkeye göre daha iyi yönetiyor."