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    Bakan Vedat Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

    Bakan Vedat Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bilgin, "Biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamalarını aktardı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 13:10
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu ifade etti.

    Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 4’ü ithal, 9’u imal toplam 13 ilaç için listeye ilave kararı verildiğini açıkladı.

    "SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLERİM"

    İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” dedi.

    DAHİL OLAN İLAÇLAR

    13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu.

    Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i hemofili ilacı ve 1’i kanser, 1’i ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.

    Bakan Vedat Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık #1


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