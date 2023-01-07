Bakan Çavuşoğlu Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde diplomasinin bugünü ve geleceğinin artık "Antalya Diploması Forumu"nda konuşulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, doğası ve insanıyla eşsiz şehir Antalya ve Antalyalı hemşehrilerini gönülden saygı, sevgi ile selamladığını söyledi.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçeden gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini gösteren dava arkadaşlarına ve tüm hemşehrilerine şükranlarını sunan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya'mıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün burada açılışını yapacağımız 89 proje Antalya'mızın değerine değer, gücüne güç katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar Antalya'mıza verdiği hizmetler için şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yılda sadece Antalya'yı değil tüm Türkiye'de, Edirne'den Kars'a güzel hizmetleri ile Türkiye'nin her yerini ihya ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bir vatandaş olarak her şeyden önce şükranlarını sunduklarını aktardı.

"Daha adil bir dünya mümkündür'diyerek adaleti savunuyoruz"

Bu sene cumhuriyetin 100. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetin 2. yüzyılını Türkiye 100 yılı yapmak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliğinde izlediğimiz dış politika sayesinde artık Türkiye sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir aktördür. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde inşallah Türk dış politikası temel değerlerine tekrar dönüyor. Dış politikamızda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek hakkaniyeti, 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyerek adaleti savunuyoruz. Bugün bölgemizde Türkiye'ye rağmen adım atılmayacağını dost da düşman da biliyor. BM Genel Sekreterliğinden Afrika Dönem Başkanlığına, G-20 Dönem Başkanlığına kadar tüm dünya herkes barışın teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi görüyor. Bir yandan krizlerin çözümü için çabalayıp, diğer taraftan bölge ve dünya barışına katkı yaparken, bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları sizin için, ülkemiz için, milletimiz için değerlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatını güçlendirerek Türk dünyasının yeniden bütünleşmesi için adımlar atıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak ve çıkarlarımıza göz dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyoruz."





"Türkiye başkalarının kurallarına uyan bir figüran değil"

Ülke sınırlarında terör koridorları oluşturmaya kalkanları oyunlarını bozduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Etki alanımızı daha da güçlendiriyoruz. Amerika'dan Latin Amerika'ya kadar, Asya'ya kadar geçmişte bize uzak denilen coğrafyaları artık yakın kılıyoruz. Dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde diplomasinin bugünü ve geleceği artık Antalya'da Antalya Diploması Forumunda konuşuluyor. Dost da düşman da artık şunu çok iyi biliyor, Türkiye artık başkalarının kurduğu masalarda, başkalarının kurallarına uyan bir figüran değil." diye konuştu.

"Güvenlik, ekonomi, eğitim sağlık 6'lı, 7'li masaya bırakılır mı?"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan küresel bir aktör olduğuna dikkati çekti.

Bu adımları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisi sayesinde attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi sevgili hemşehrilerim sizlere soruyorum böylesine bir coğrafyada dış politika 6'lı ya da 7'li masaya emanet edilir mi? Güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlık 6'lı, 7'li masaya bırakılır mı? O zaman ne yapacağız, çok daha fazla çalışacağız, çalışacağız ve inşallah Cumhur İttifakı olarak bu seçimleri de kazanacağız ve sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar inşallah Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçimlerde hep birlikte seçeceğiz." ifadesini kullandı.

İçeride bir olup etki alanını dalga dalga genişleteceklerini belirten Çavuşoğlu, içeride bir olup küresel sorunlara çare üretmeye devam edeceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği gelecek vizyonunun "Türkiye yüzyılı"nı hayata geçirmek için hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Antalya Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyor"

"Hem içeride hem dışarıda bize bu memlekete hizmet etme şansı veren aziz milletimiz, kıymetli Antalyalı hemşehrilerimize ve liderliği için saygı değer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu memlekete hizmet etme sevdamız asla bitmeyecek. Geçtiğimiz 21 yılda olduğu gibi insanımız, yüzünü gönlünü AK Parti'ye, Cumhur İttifakına dönmüş, ümidini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamıştır. Bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sevdamız olan Antalya'ya hizmet etmek için milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatımızla gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçesiyle bir ve beraber olarak Antalya Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyor."

AA'nın haberine göre Çavuşoğlu, açılışını yapacakları eserlerin Antalya'ya, millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.