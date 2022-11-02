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Bakan Çavuşoğlu, Antony Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Antony Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlar, tahıl koridoru ile ilgili son durumu konuştu.