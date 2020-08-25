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    Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'dır

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran tarafın Türkiye değil Yunanistan olduğunu söyledi.
    • AA
    • 25.08.2020 - 19:51
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 19:51
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    Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'dır

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    İki bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

    "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı. Yunanistan dolduruşa gelerek kendini riske atmasın.

    Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz yaparız.

    Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan seviyede bir açıklamalar gördük. Uluslararası hukuk çağrısı yapan Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiklerini sormak istiyorum. "

    Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz VİDEO

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