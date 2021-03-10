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    Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Ulukbek Maripov ile görüştü.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 16:05
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    Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretin son durağı olan Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor.

    Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ile görüştü.

    KARMA EKONOMİK KOMİSYONU VE İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

    Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu ve İş Forumu’nun yakında düzenleneceğini duyurdu.

    İKİ ÜLKE YATIRIMLARI 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

    İki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, ülkedeki Türk yatırımlarının da 1 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

    Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Maarif Vakfı’nın bölgedeki ilk okulunu Kırgızistan'da açacağı ifadeleri de yer aldı.

    Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile bir araya geldi VİDEO

    Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile bir araya geldi #1

    Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov ile bir araya geldi #2

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