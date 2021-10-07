Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katıldı.

Resmi temaslar için buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın Lviv kentide bir araya geldi.

Kısa süren görüşmenin ardından heyetlerin de katıldığı görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları ‘İstişareler Planı’ imzalandı.

Toplantının sona ermesi ile basın mensuplarının karşısına geçen mevkidaşlar, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Toplantıda Macron'un Türkiye ile ilgili ifadeleri hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır." ifadelerin kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi VİDEO





MACRON'A CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin sömürgeci geçmişini bir tarafa bırakarak, Cezayir'deki Osmanlı hakimiyetini 'sömürgecilik' olarak lanse etti.

Son dönemde tarihi konularla ilgili yanlış ifadelerin kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özelikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de zaten bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi." şeklinde konuştu.

"BİZİMLE İLGİLİ SÖZÜ VARSA YÜZÜMÜZE SÖYLEMESİNİ TERCİH EDERİZ"

Fransız mevkidaşıyla basın aracılığı yerine doğrudan konuşma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hemfikir kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi." dedi.



