Bakan Derya Yanık'tan kadın hijyen ürünü fiyatlarına yönelik açıklama

Artan fiyatlara gelen şikayetlere yönelik açıklama yapan Bakan Yanık, kadın hijyen ürünlerine yönelik fiyat çalışması yapılabileceğini söyledi.

Son dönemlerde kadınların kullandığı hijyen ürünlerinin fiyatlarındaki artış, halkın fiyat düzeltme talebine neden oldu.

Günlük ped, hijyenik ped, tampon gibi ürünlerin fiyatlarından, KDV'nin kaldırılmasına yönelik talepler arttı.

Bugün Ankara'da gazetecilerle kahvaltı yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yönelik soruları yanıtladı.

KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI GÜNDEME GELDİ

Kadın hijyen ürünleriyle birlikte hasta bezi, çocuk bezi gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili de düzeltme talebi geldiğini söyleyen Bakan Yanık, bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma olmadığını ancak yapılabileceğini söyledi.

ÜST SINIR BELİRLEME

Düşen KDV'nin bu ürünlere yansıtılmadığını söyleyen Bakan Yanık, bir üst sınır belirleme noktasında çalışma yürütülebileceğini açıkladı.

"ÇALIŞMA YAPABİLİRİZ"

Bakan Yanık'ın açıklamalarında, "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz.

KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz." ifadeleri yer aldı.