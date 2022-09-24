Bakan Derya Yanık'tan, okula alınmayan başörtülü öğrenciyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili, “Takipçisi olacağız” dedi.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3’üncü sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitti.

İddiaya göre Akbulut’un gittiği okulun müdür yardımcısı Ö.Ö., kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu belirterek başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmeni okula almadıklarını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Müdür yardımcısı, öğrenciye staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını da dile getirdi.

Bunun üzerine Nezaket Akbulut, Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi oldu.

Akbulut’un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık devreye girmeye hazırlanıyor

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan da bir açıklama geldi.

DHA'da yer alan habere göre Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye’nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız.

“Sonuna kadar takipçisi olacağız”

Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız.”