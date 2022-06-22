Pınar Gültekin davasında çıkan kararı istinafa taşıdıklarını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Haksız tahrik indirimi, faili cesaretlendiren bir eylemdir" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Varilde yaktı

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cansız bedenini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Tepki çeken karar

Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri gerekçesiyle suçlanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, 20 Haziran'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar vermişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin Ailesi de Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada verilen 23 yıl hapis cezasına itiraz etti.

Bakan Derya Yanık’tan Pınar Gültekin açıklaması VİDEO



“Çok canavarca bir eylemin olduğu açık”

Davaya ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kararı istinafa bakanlık olarak taşıdıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, "Süreç devam ediyor. Haksız tahrik indirimi kararına biz de çok üzüldük. Biz bakanlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz. Bir hukukçu kimliği ile de dosyayı takip ediyorum. İstinaf mahkemesine müracaat etme anlamında süre tutum dilekçemizi verdik. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra da istinaf gerekçelerimizi de sunacağız. Bizim açımızdan kadına yönelik şiddet bir bütün. Çok canavarca bir eylemin olduğu çok açık. Failin hakettiği cezayı alması şiddetle mücadelemizin bir parçası.





"Faili cesaretlendiren bir indirim"

Dolayısıyla bir süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve üst mahkemelere de taşıyacağız. Yargılama devam ettiği için bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Bakanlık olarak yaklaşımımızı itirazlarımızla ifade ediyoruz. Haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Haksız tahrik indirimi bu davada faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir. Kamuoyunun adaletin tecellesini düşüncesini sarsan bir sonuçtur. Biz buna itirazımızı yapacağız, yüksek mahkemeler de değerlendirecekler." dedi.