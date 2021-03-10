Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ekonomiye 6 milyar dolar katkı sağlayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Proje aynı zamanda 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.

2023'TE ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Açıklamalarına devam eden Dönmez, enerji üretiminin 2023 yılında başlayacağını söyledi.

4 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Fatih Dönmez'in ardından açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da projenin sağlayacağı iş istihdamına vurgu yaptı.

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 bin kişiye iş istihdamı yaratacağını duyurdu.

Fatih Dönmez: Nükeeri ileri teknolojide de inşallah kullanacağız

"DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açılışta yaptığı konuşma şu şekilde:

"Türkiye'de yarım asrı aşan bir hayal daha gerçekleşme yolunda ilerliyor. Seneye dördüncü ve son reaktörün temelini de inşallah birlikte atarız. Türkiye yepyeni bir enerji ile tanışacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.





"7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ VE TEMİZ ENERJİ ÜRETECEĞİZ"

Sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Ağır hava koşullarından dolayı birçok ülkede elektrik kesintileri oldu.. Bu da Akkuyu gibi nükleer enerjinin önemini ortaya koydu. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde 35 milyar kw ile tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.





"6 MİLYAR DOLARLIK BİR KATKI HEDEFLİYORUZ"

İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz ter döküyor olacak. İşletmede ise 4 bin istihdamımız olacak. 14 uzmanımız saha ve montaj denetimlerine devam ediyor. Bu sayıyı yakın zamanda 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye nükleer enerji ile sınıf atlayacak. Nükleer teknoloji ile birlikte ekonomimize 6 milyar dolarlık bir katkı hedefliyoruz.





GEÇMİŞ DÖNEMİN ENERJİ BAKANLARINA TEŞEKKÜR

Vizyonu ile Türkiye'yi nükleer enerji ile buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Emekleri geçen daha önceki bakanlarımız Sayın Berat Albayrak ve Taner Yıldız'a teşekkür ediyorum."