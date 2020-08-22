Bakan Dönmez: Enerji ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma yaşanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Fatih Dönmez, türbe ziyareti sonrası doğalgaz keşfi ile ilgili konuştu.

"ÖNÜMÜZDE 6 BİN KİLOMETREKARELİK YENİ BİR ALAN DAHA VAR"

Dönmez, "Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar." şeklinde konuştu.