Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesindeki elektrik ihtiyacının mobil jeneratör ile yeniden sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’taki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TEDBİREN BAZI BİNALARA ELEKTRİK VERİLMİYOR"

"Devletimiz daha ilk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün kurum ve kuruluşlarıyla hemen olay yerine intikal etti. Enerji Bakanlığı olarak özellikle elektrik tesislerimiz atmosfere açık tesislerimiz. Bunların da doğal olarak bu kadar yağış ve fırtınaya dayanması mümkün değil. Birçok direğimiz yıkıldı. Yağışlar diner dinmez buradaki şirketlerimiz süratle müdahale etmeye başladılar. Tek amacımız elektriği vatandaşımızla hızlıca buluşturmak. Bozkurt'ta sokak lambaları yanıyor. Temizlik yapan binalarımız var, orada da tedbiren elektrik vermiyoruz. Temizlik biter bitmez o bölgedeki mahallerimize de elektrik vereceğiz.





"100'DEN FAZLA JENERATÖR DEVREDE"

Kırsal alanda yer alan köylerimizle ilgili bazı problemler devam ediyor. Elektrik veremediğimiz köy sayısı bugün an itibarıyla 100'ün altına inmiş durumda. Toplam elektrik veremediğimiz abone sayısı 8 bin 843'e indi. Mobil jeneratörlerimiz devrede, yaklaşık 100'ü aşkın mobil jeneratörümüz ihtiyaç duyulan yerlere bağlanıyor."

Bakan Dönmez: Mobil jeneratörlerimiz devrede VİDEO

