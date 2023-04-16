Fatih Dönmez'den Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk noktada inceleme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceledi.

DHA

Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.

Hazırlıkları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi.

Detaylı bilgi aldı

Fatih Dönmez ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı.

Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.