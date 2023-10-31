Bakan Ersoy duyurdu: Ayasofya Camii yabancı turistlere ücretli olacak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren yabancı turistlere ücretli olacağını ve ibadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Ayasofya, İstanbul'un önemli tarihi yapılarından birisi...

Yıllarca müze statüsündeki yapı, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadethane statüsüne geçirildi.

Türk halkının yaklaşık bir asırlık hasretini sona erdiren bu karardan sonra hemen her gün Ayasofya ziyaretçi akınına uğruyor, her vakit ezan sesleri yükseliyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

Ayasofya için yeni dönem

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, Ayasofya'da 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren UNESCO’nun tavsiyesi ile ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini açıkladı.

Yabancı turistlere ücretli olacak

Buna göre; Ayasofya Camii’ni ziyaret, 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak.

İbadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı vatandaşların çakışmaması için 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya Camii’ne girişler değiştirilecek.

Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak

Ayrıca Ersoy, ibadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacağını açıkladı

Ziyaretçiler için 16 dilde cep telefonları uygulama üzerinden bilgilendirme yapılacak.

İbadet kalitesinin artırılması hedefleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılması sağlanacak.15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak.

Yabancı turistler için farklı giriş kapısı