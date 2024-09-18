Bakan Ersoy duyurdu: Yurt dışına kaçırılan 2 bin 500 yıllık eser Türkiye'ye iade edildi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1980'li yıllardan yurtdışına kaçırılan 2 bin 500 yıllık eserin Türkiye'ye iade edilmesini sağladıklarını açıklayarak, “Türünün nadide örneklerinden birisi. Bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık” dedi.

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İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi programa katılmak üzere Çankırı'yı ziyaret etti.

Bakan Ersoy'un Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

MÜJDEYİ VERDİ

Programda konuşan Bakan Ersoy, 1980'li yıllarda Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık bronz sedirin iadesinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Ersoy, iadesi sağlanan eser ile birlikte 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısının 36 olduğunu belirtti.

Türk milletinin güvenine bir kez daha mazhar olacak şekilde çalışmaları gerektiğini dile getiren Ersoy, "Üyesinden bakanına, AK Parti teşkilatının her ferdi, hep birlikte elimizi taşın altına koyup sorumluluk almalı ve gereken çabayı göstermeliyiz. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'mize adeta çağ atlattı. Tarih yazan bu kadro Cumhurbaşkanımız önderliğinde yine tarih yazmaya hazır. Yani bir kez daha en gür şekilde diyoruz ki yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar." ifadesini kullandı.

"CİDDİ TURİZM POTANSİYELİNE SAHİBİZ"

Türkiye'nin kültür ve turizm alanında üst üste rekorlar kırdığına dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:

Ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Peki sahip olduğumuz bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Türkiye'de turizm denildiğinde eskiden ne anlaşılıyordu? Sadece deniz, kum, plaj. Peki bu doğal kaynaklar etkin şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkelerden biriyiz ama AK Parti iktidarı öncesinde bu potansiyel maalesef doğru şekilde yönetilmedi. Ülkemiz bu konuda çok zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmedik. Bunun aynı zamanda ülkemize ve milletimize çok ciddi ekonomik kayıpları da oldu.

Türkiye'ye 2002 yılında gelen turist sayısının 12 milyon olduğunu belirten Ersoy, "2024 yılı itibarıyla ülkemize beklediğimiz turist sayısı 60 milyon. AK Parti iktidarımızla geçen 20 yılda ülkemize gelen turist sayısı 12 milyondan 60 milyona ulaşmış durumda. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı? 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu rekorları kırmamız elbette tesadüfle açıklanamaz. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik." diye konuştu.

"KAZI ÇALIŞMALARINDA DÜNYADA 1 NUMARAYIZ"

Bakan Ersoy, Türkiye'yi tanıtmaya yönelik 200'den fazla ülkede faaliyetlerde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda sadece sahil turizmini değil, bunun yanında tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biliyoruz ki turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan ilişkisi söz konusu. Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldıracak çalışmaları hayata geçirdik. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada 1 numarayız.

Kültürel mirasa da sahip çıktıklarının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

Kültürümüze, tarihimize ait tüm eserlerin izini sürerek o eserleri bulup ülkemize getiriyoruz. Bununla ilgili Bakanlık bünyesinde bir başkanlık kurduk. Bu çerçevede bize ait olan ama bir şekilde yurt dışına kaçırılan tüm eserleri tespit ediyoruz, o eserin peşine düşerek alıp ülkemizin kültürel mirasına kazandırıyoruz. Bunun son örneğini bugün Çankırı'da açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık bronz bir sedir, Paul Getty Müzesi'nden iade alındı. Türünün nadide örneklerinden birisi. 1980'li yılların başında Manisa bölgesindeki bir mezardan kaçak kazı ile kaçırıldığı ortaya çıkartılan bir eser. Ama ne yaptık? 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık. Elbette bu iade operasyonunda bizlerle ortak çalışma yürüten Getty Müzesi'ne de teşekkür ediyorum.

MÜJDEYİ VERDİ

Bugüne kadar ülkeye geri getirilen tarihi eserler hakkında bilgi veren Ersoy, "Bu iade ile 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısı 36 oldu. 2018 yılından bu yana, yani sadece son 6 yılda bu şekilde 7 bin 840 eserin ülkemize iadesini sağlamış durumdayız. 2002 yılından bu yana getirilen eser sayısı ise 12 bin 156. Bugün artık dünyada herkes şunu biliyor; Türk milleti aradan kaç yıl geçerse geçsin, Anadolu coğrafyasından kaçırılan eserin peşine düşer, o eseri bulur ve iadesini gerçekleştirir." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da toplantıda selamlama konuşması yaptı.

Bakan Ersoy, daha sonra Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)