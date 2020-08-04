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    Bakan Ersoy: Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 20:07
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    Bakan Ersoy: Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın seyahat yasağını kısmi olarak kaldırmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    "ALMAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

    Bakan Ersoy: Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız #1

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