Bakan Ersoy: Temmuz'da tesislerin açılacağını düşünüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turizmde yeni normale geçiş süreciyle ilgili temmuz ayında tesislerin hepsinin açılacağını düşündüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Bakan Ersoy'un canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz bu sene turizm başladık. 1 Haziran’dan beri aşamalı olarak. Bu seneki hedefimiz maksimum seviyede iş yerlerinin çalışması."

"Önümüzdeki sene daha iyi başlangıç yapma şansımız oluyor."

"Turizm sektöründe düzenli büyüme yakalamak istiyorsanız ilk önce Pazar çeşitliliğin yakalamamız lazım. Farklı ülkelerden farklı turist profilleri gelmeye başladı. Başlangıç için turizm hedefimizi içeriş. İlk önce içeriyi harekete geçireceksiniz. Dışarısı gözlemleyecek. O yüzden biz ilk olarak iç turizme başladık. Haziran sonuna kadar iyi bir ivmeye gelecek. Standartları nasıl tutturduğunuzu izliyorlar. Zaten öyle beli bir seviyede güveni oluşturuyorsunuz ondan sonra dışarısı harekete geçiyor."

"TATİL MERKEZLERİ, 15'İNDEN İTİBAREN AÇILMAYA HIZLANARAK DEVAM EDECEK"

"Şu anda ayın 1’inden itibaren çok azı açıldı. 15’inden sonra hızlanarak devam edecek."

"Bizim hayalet misafir dediğimiz bir uygulamamız var. Denetçi ama müşteri gibi geliyor. Sonra raporunu gönderiyor."

"Bizim yabancı misafiri de ikna etmemiz lazım İkinci nokta şeffaflık. Sertifika edinmiş tesislerin kapısında belgeleri var ve QR kodları var. Telefonunuzla okuttuğunuz zaman o yerin denetimi yapılmış rapor detaylarını görebiliyorsunuz."

"NE KADAR KURUMSALLAŞTIRIRSANIZ NİTELİKLİ TURİSTİN İLGİSİNİ O KADAR İLGİ ÇEKERSİNİZ"

"Sertifikası olan iş yerleri daha sık denetleniyor. Bu sene tesislerin hiçbirinde fiyat artırma beklentisinin olduğunu düşünmüyorum amaç başlangıç yapabilmek. Çok sayıda tesis bu belgeyi alacak. Başvuruların yarısının bu sertifikasyona dahil olacağını düşünüyoruz. Nicelikten niteliğe döneceğiz. Periyodik düzenli denetimi oturtmanız lazım. İlave yeni kriterler getireceğiz. Ne kadar kurumsallaştırırsanız nitelikli turistin ilgisini o kadar çekersiniz."

"Sonuçta ülkeler kendi ekonomilerine aktarmak ve ekonomilerinin çıkmasın engellemek istiyor. AB ülkelerinde kendi kaynakları içinde tüketmek istiyor. Almanya’nın bu kararı Türkiye’ye özgü değil. Ben Avrupa’yı iç hat gibi görürüm sonra diğer ülkelerle açarım diye düşünüyor. Sertifikasyonu en uygun ve düzgün yapan ülke Türkiye’dir."

"Türkiye hala görüşmelere devam ediyor ve görüşmelere devam ediyoruz. Almanya kapıları tamamen kapalı değil. Trafik başladı aslında, sadece önermiyor."

"HAVAALANLARINDA SAĞLIK GÖZETİMİNDEN GEÇİRİYORUZ"

"Normalleşme ile birlikte yabancı misafirler havalimanlarında test merkezleri kurduk. Girişte bir sağlık gözetiminden geçiyorsunuz 37.8 derece üzeriyseniz. Veyahut semptomlardan birin taşıyorsanız sizi teste tabi tutuyoruz. Hemen orada PSR testi yapıyoruz. 1 saat sürüyor. Pozitif ise sizi hastaneye gönderiyoruz."

"Ticaret açısından da bu şart. Sadece turizm açısından görmeyiniz."

"(Rus turistler) Ülkenin tamamıyla trafik başlatmazsınız belli bölgelerle başlatırsınız bu da bir yöntem."

"Sizin korumak olduğunuz yetişmiş personeliniz var. Ben burada açtım zarar ettim mantığına gidilmemesi lazım."

"Temmuz ayında yabancı trafikte ciddi bir artış olacak. Biz bunu şansa bırakmıyoruz. Biz mayıs ayında operasyonu başlattık."

"Artık Türkiye’ye misafir veren 60 ülkeye mektup yazdım. Muhataplarımıza ek dosya gönderdik. O ülkelerin Türkiye’deki elçileri ile tek tek görüştük sonra döndük. O ülkelerdeki Türk büyükelçilerin bilgilendirdik. Ve sonrasında Dışişleri Bakanımızla telefon diplomasisi başlattık. 19 Haziran’da bu 60 ülkenin büyükelçilerini Antalya’ya davet ettik. 60 ülkenin basın temsilcilerini de davet ettik. Sertifikasyon sisteminin nasıl görüldüğünü göstermek istiyoruz. O bölgelerdeki alt yapımız nasıl onu göstermek istiyoruz .Biz hazırız uygulamayı gelin yerinde canlı görün diyoruz."

"İç pazarda hareket başladı, çok düşmüştü tabi. Yüzde 2-3’lere düşmüştü hareket şimdi yüzde 50'lere çıktı. Bu demektir ki haziran ayı sonuna kadar iç turizm hareketlerini geçen yıldaki gibi yakalayacağız."

Ayrıntılar gelecek...