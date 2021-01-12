Bakan Ersoy: Turizm sezonunun nisanda başlayacağını umuyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibarıyla aşılama başlayacak. Nisan ayı itibarıyla sezonun açılacağına inanıyoruz" dedi.

Ankara'da Resim ve Heykel Müzesi'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin rakiplerine göre turizmde büyük bir başarı kaydettiğini söyledi.

Mart ayı itibarıyla etkinliklerin başlayacağını belirten Ersoy, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe göre doluluk oranlarının belirleneceğini, Türkiye’nin turizm sektöründe rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla sezonu kapattığını anlattı.

"TURİZM GELİŞTİRME AJANSI DÜNYADA BU İŞİ YAPAN EN İYİ AJANS"

Türkiye'nin turizm konusunda en etkili ve yoğun reklam yapan ülke olduğunu açıklayan Ersoy, 2019 yılında hayata geçirilen Turizm Geliştirme Ajansı’nın dünyada bu işi en iyi yapan ajans olduğuna dikkat çekti.

Alınan tedbirler sayesinde önce açıkların kapatıldığını, ardından ortaya iyi bir iş çıkarıldığını kaydeden Ersoy, 'Güvenli Turizm Belgesi'nin birçok ülkede örnek oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde turizm faaliyetlerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 81 ilin tanıtım destinasyonu ve içerikleri oluşturularak teksesliliğe geçileceğini açıkladı.

"23.3 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Bakan Ersoy, "Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibarıyla aşılama başlayacak. Mart ayında 2 binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, nisan ayı itibarıyla biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok. 23.3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Patara yılıydı, 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara’yı ön plana çıkaracağız.” dedi.